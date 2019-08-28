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Havlıcan nedir? | Zihin açıklığı, iştah, romatizmal hastalıklar...

Havlıcan nedir? Havlıcan hangi hastalıklara iyi gelir? Havlıcanın yararları nelerdir? Havlıcanın faydaları nelerdir? Havlıcan astıma iyi gelir mi?

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:27
Havlıcan nedir? | Zihin açıklığı, iştah, romatizmal hastalıklar...

Belki de daha önce duymadığınız bu bitkiyi zencefile benzetebilirsiniz. Köken olarak aynı aileden olsalar da havlıcanın faydaları saymakla bitmiyor.

Havlıcan; zencefilgillerden, Asya'da yetişen ıtırlı bir bitkidir. Vücudu güçlendirmek ve sindirim sistemini gevşetmek gibi oldukça ciddi etkileri vardır.

Havlıcan, çayı demlenerek içileceği gibi, yiyeceklerin içerisine rendeleyerek de tüketilebilir. Bal, limon ve birçok yan ürünle faydası ikiye katlanan havlıcan, evleerden eksik edilmemesi gereken bir bitkidir. 

Havlıcanı düzenli tüketirseniz;

  • İştahı artırır
  • Sindirim sistemini rahatlatır. 
  • Vücutta gaz oluşumunu engeller.
  • Yağ yakımına yardımcıdır.
  • Vücutta biriken suyu atmaya yardımcı olur.
  • Baş ağrısı ve dönmesi gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Beyinden geçen damarları genişletir.
  • Zihin açıklığı için birebirdir.
  • Adet sancıları için, çayını tükettiğinizde ağrı kesici görevini görür.
  • Romatizmal hastalıkları önler.
  • Göğsü yumuşatır, bu yüzden kış aylarında eksik edilmemesi gereken grip, nezle karşıtı bir bitkidir.
  • Dişler ve ağız içerisindeki mikrop oluşumunu engeller. Ağız kokusunu giderir.
  • Kadınlarda akıntıları yok eder. İltihap sökücü özelliği vardır.

Az miktarda da nişasta barındırdığı için alerjisi olanların ve şeker hastalarının dikkatli kullanması gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:27
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