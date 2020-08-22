HAVELSAN'dan Milli Muharip Uçak açıklaması

HAVELSAN Genel Müdürlüğüne atanan Dr. Mehmet Akif Nacar, savunma sektöründe görev yapan basın mensupları ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

HAVELSAN’ın Milli Muharip Uçak (MMU) projesine dahil olmasıyla ilgili konuşan Nacar, firmanın yaklaşık 25 yıla yakın bir süredir simülatörler alanında önemli bir birikime sahip olduğunu belirterek "Hep birlikte ekip arkadaşlarımızla Milli Muharip Uçak Projesine girmeye karar verdik. Simülatörde geliştirdiğimiz harekat test ortamı yazılımını daha da geliştirerek, yabancı muadilleriyle eş düzeye getirerek kullanıma açalım diye düşündük. Bunun için de 1 yıldan fazla süredir gerek Savunma Sanayii Başkanlığı ve gerek TUSAŞ’la görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

HAVELSAN tarafından yürütülen Milli Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) Projesi hakkında bilgiler paylaşan Nacar, "Kurumsal kaynak yönetimi alanında geliştirmeye başlanan bu yazılıma birçok kamu kurumunun, özel sektör firmalarının ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Özellikle KOBİ’lerin bu anlamda çok ciddi ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Stok, demirbaş, finans, bordro gibi bütün modülleri içerisinde barındıran çeşitli ölçeklerde bulut ortamına da taşıyabileceğimiz bir platform. 2021 yılında ilk kurulumlarını yapmayı, daha sonra canlıya alma işlemlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu da HAVELSAN’ın yüz akı olacak güzel projelerinden bir tanesi" diye konuştu.

HAVELSAN'ın projeleri hakkında bilgiler verdi

Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi Projesi'ne (HvBS) değinen Nacar şunları söyledi:

"Diğer bir projemiz yine Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri birimimizin yoğunluklu olarak geliştirdiği ORSA projesi. Bu da HAVELSAN’ı HAVELSAN yapan ve halen geliştirmesi süren, devam eden HVBS Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi Projesi’nin bir benzerinin, daha yeni nesil dediğimiz bir sonraki kuşağının uygulandığı, içerisinde big datadan yapay zekaya kadar bütün cloud teknolojilerine kadar kullanıldığı, Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacına hitaben geliştirilecek olan bir ORSA projesi konusu var. Bu konuda da biz önemli yol almaya başladık. Henüz daha projelendirme aşamasında bu ama HAVELSAN’ın ve sektörün ufkunu açacak bir proje."

İnsansız ve robotik sistemler alanında da önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Nacar, "Simülatörlerde kullandığımız oto pilot yaklaşımından yola çıktık. ‘HAVELSAN olarak oto pilot yapabiliyoruz ve o zaman otonom sistem de yaparız’ dedik ve bu şekilde otonom sistemlere girdik. Otonom sistemler savunma sanayinde yeni bir konu değil, bu alanda faaliyet gösteren çeşitli firmalar var. İnsansız Hava Aracı (İHA) bazında bunu yapanlar var, Kamikazesi var başka sürü İHA yapmaya çalışan diğer firmalarımız var. Biz bunların yol haritasıyla da bunlarla da çelişmeden daha ileri ne yapabiliriz dedik. Bu konuda sürü algoritmalarını uygulayalım istedik. Dolayısıyla, sürü zekalı sistemler üzerinde yoğunlaştık. Sadece otonomi değil, aynı zamanda bunların sürü olarak da hareket etmesi konusunda çalışmalar yürüttük" diye konuştu.

2019 yılında IDEF fuarında insansız kara aracını sergilediklerini hatırlatan Nacar, "O zaman otonom özellikte değildi, uzaktan kumandalıydı. Son testlerle birlikte aslında bunu da insansız hale getirdik, kendi kendine rotayı takip edebiliyor, belli bir görevi icra edebiliyor. Bu bir AR-GE projesi. Önünde bir takvim, bir zaman var. Yani bu bir anda hemen olmuyor. Hemen algoritmaları uyguladık, sahaya çıktık, bu hemen seri üretime geçsin, hemen envantere girsin şeklinde olmuyor. Bir süreç var burada ve o süreç işliyor. İnşallah bu yıl sonunda, en kısa zamanda bunu da hazır hale getireceğiz" dedi.

TÜBİTAK BİLGEM ile HAVELSAN arasında imzalanan Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi İş Birliği Protokolünden de bahseden Nacar, "TÜBİTAK’ın geliştirdiği bir sistem ama sistemin pazarlamasında, yaygınlaştırılmasında HAVELSAN daha rahat esnek bir şekilde hareket edebilecek, bunu ürünleştirebilecek. Hem TÜBİTAK hem de teknoloji transferiyle HAVELSAN kazanmış oldu. Bununla ilgili de çalışmalarımız en son Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir toplantıda protokol imzalanmasıyla aslında sonuçlanmış oldu. Ama tabi burada bize büyük ev ödevleri çıktı, biz artık büyük bir yükümlülük altına girdik" şeklinde konuştu.

HAVELSAN beyin göçü transferi alıyor

HAVELSAN'ın yurt dışından beyin göçü aldığını aktaran Nacar, "Beyin göçü noktasında HAVELSAN’ın şanslı, avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Bizim personelimiz geçmiş birkaç yılda olduğu gibi belli firmalara, Avrupa, Amerika vesaire gibi gelişmiş ülkelerdeki firmalara gitmedi, bu çok bireysel kaldı, yani birkaç kişiyle sınırlı kaldı, hatta gidenlerden birkaçı da geri döndü. Türkiye’nin, HAVELSAN’ın nimetlerini veya Türkiye’deki çalışma ortamını çok daha verimli, iyi bulduğu için geri döndüğünü ifade ettiler. Biz de o arkadaşlarımızı tekrar bünyeye aldık" dedi.

Bazı projeler ertelendi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bazı projelerin sekteye uğrayp ertelendiğini dile getiren Nacar, "Biz de bu süreçten etkilendik. Ama bu etkilenme bizim çalıştığımız projelerin sivil ayağı da olduğu için uzaktan çalışmaya daha elverişli, dolayısıyla yazılım geliştirme, bir laboratuvar ortamında, bir üretim hangarında, holünde çalışma gerektirmediği sürece mümkün olduğu kadar uzaktan çalışmaya yönlendirdik personelimizi. Tabi ki iş gücü kaybımız oldu, olmadı desek bu doğru olmaz. Ama bunu minimum düzeyde tutmaya çalıştık. Pandemiden dolayı kaybettiğimiz proje olmadı, ama ertelenen işlerimiz oldu. Hani mücbir sebep dolayısıyla görüşemediğimiz, imzalayamadığımız işler olduğu gibi takvimi devam eden projelerde bazı gecikmelerimiz de doğal olarak oldu. Ama bunlar tolere edilmeyecek kadar büyük gecikmeler değil." diyerek sözlerini noktaladı.