HAVELSAN'dan "KAPGAN İKA" sürprizi... İlk kez tanıttı

HAVELSAN, yeni geliştirdiği KAPGAN Silahlı İnsansız Kara Aracı'nı (İKA) ilk kez duyurdu. KAPGAN İKA’nın, BARKAN’dan daha üstün kabiliyetlere sahip olacağı tahmin ediliyor.

Milli imkanlarla HAVELSAN tarafından geliştirilen KAPGAN Silahlı İnsansız Kara Aracı (İKA), bugün ilk kez anons edildi. HAVELSAN, sosyal medya hesapları üzerinden KAPGAN İKA’ya ait bir animasyon yayınladı. Animasyonda, önemli ipuçları bulunuyor.

Orta Sınıf İKA BARKAN’ı başarıyla geliştiren ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hizmetine sunan HAVELSAN, odağını daha yükseklere çevirdi. BARKAN İKA’ya göre daha büyük yapıda olan KAPGAN İKA’nın, daha yüksek kalibrede uzaktan komutalı silah sistemi ile teçhiz edileceği biliniyor.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; söz konusu silah sistemi, 30 milimetrelik bir uzaktan komutalı silah sistemi.

30 milimetrelik topla teçhiz edilen KAPGAN İKA’nın, zırhlı hedeflere karşı da ciddi oranda etkili olacağı üzerinde duruluyor. Öte yandan HAVELSAN, Dijital Birlik Konsepti kapsamında dahil edeceği KAPGAN İKA ile çok daha farklı görevler de icra edebilecek.

Yeni bir dönemin habercisi olan 30mm’lik KAPGAN İKA’nın, muharebe sahasında önemli etkilere yol açacağı üzerinde duruluyor.

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