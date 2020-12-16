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Ekonomi HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezi devrede
Ekonomi

HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezi devrede

HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezi, Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen törenle açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 11:01:00 -
HAVELSAN İleri Teknolojiler Merkezi devrede

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, törende yaptığı konuşmada, “Bilişim Vadisi bünyesindeki 90 firmanın 24’ünü iş ekosistemimize dahil ettik. Ayrıca buraya yeni katılan 56 firmayla da 2021’de görüşmelere başlama kararı aldık” ifadelerini kullandı. Nacar, yazılımcı sayısını arttırmayı ve ihraç edilebilir ürünler geliştirilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini de belirtti. Ayrıca HAVELSAN’ın Bilişim Vadisi Mobilite Tabanlı Tarım Kümelenmesi’ne ‘Teknoloji Lideri’ olarak davet edildiğini vurgulayan Nacar, “Drone, nesnelerin interneti, yapay zekâ ve benzeri teknolojilerde Tarım Kümelenmesi’ne dahil olacak firmalarla iş birliğinin sağlanmasına katkı sunmak üzere görüşmelerimiz devam ediyor” dedi. HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hacı Ali Mantar da Türkiye’de mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarının çok ilerlediğini; artık ülkede yapılamayacak, geliştirilemeyecek hiçbir ürün bulunmadığını kaydetti. Mantar, “Artık dünyaya açılmamız gerekir. Bunun için de sürdürülebilir, rekabetçi çözümler sunmalıyız. Biz de ülkemizin bu rekabetçiliğine katkı sunmak amacıyla İleri Teknolojiler Merkezimizi açtık” açıklamalarında bulundu.

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