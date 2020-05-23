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HAVELSAN, ‘Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi’yle ilgili açıklamada bulundu

Yerli imkanlarla geliştirilen ‘Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi’ çalışmaları başarıyla sürerken HAVELSAN söz konusu sistemin altıncısının üretim bandından çıkarak test çalışmalarının başladığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 12:52:34 -
HAVELSAN, ‘Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi’yle ilgili açıklamada bulundu

Yerli imkanlarla geliştirilen ‘Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi’ çalışmaları başarıyla sürerken HAVELSAN söz konusu sistemin altıncısının üretim bandından çıkarak test çalışmalarının başladığını bildirdi.


HAVELSAN resmi sosyal medya hesabı üzerinden ‘Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi’ ile ilgili bir paylaşım yaparak, çalışmaların hızla devam ettiğini duyurdu. Milli imkanlarla geliştirilen ve denizaltıların kalbi olarak nitelendirilen ‘Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi’ hakkında HAVELSAN tarafından yapılan paylaşımda, “Yeni Tip Denizaltı Projesi için HAVELSAN’nın geliştirdiği Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi’nin altıncısı, üretim bandından çıkarak test hattına girdi. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ihtiyacı kapsamında üretilen altıncı Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi’nin Selman Reis denizaltısına monte edilmesi planlanıyor” açıklaması yapıldı.

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