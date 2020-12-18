  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Havaş, saha operasyonlarını dijitale taşıyor
Ekonomi

Havaş, saha operasyonlarını dijitale taşıyor

Proje kapsamında harekat memurları operasyon süreçlerini tabletlerinden mobil olarak daha hızlı veri akışıyla yönetebilecek

Yeniakit Publisher
2020-12-18 14:50:13 -
Havaş, saha operasyonlarını dijitale taşıyor

İSTANBUL (AA) - Havaş, operasyon süreçlerinin tabletlerden mobil olarak daha hızlı veri akışıyla yönetilebileceği "Kağıtsız Operasyon" projesini hayata geçirdi.

Havaş'ın açıklamasına göre, proje kapsamında harekat memurları; uçuş bilgileri, SLA bazlı hava yolu hizmetleri, temel performans göstergeleri (KPI), SITA mesajları ve merkezi yük kontrolü (CLC) gibi iş süreçlerini mobil olarak tabletlerinden yönetebilecek.

Sadeleştirilmiş ve kullanıcı dostu ara yüze sahip Havaş'a özgün mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirilecek süreç yönetiminde, veri akışı ve takibi eş zamanlı olarak sağlanabilecek. Projeyle, saha ekipleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, veri akışının hız kazanması ve operasyonel verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havaş Genel Müdürü Mete Erna, küresel ölçekte havacılık sektöründeki dijital dönüşüm sürecini ve yeni teknolojileri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Geleneksel iş yapma biçimlerinden mobile taşınan sistemleri faaliyetlerine aktararak sürdürülebilir gelişime odaklandıklarını anlatan Erna, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu doğrultuda, kağıtsız operasyona geçiş projemizi uygulamaya başlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu uygulama ile harekat memurları apronda artık tabletlerinden daha hızlı bilgi akışıyla ve teknolojik bir altyapıda yer hizmetleri operasyonunu gerçekleştirecekler. Önümüzdeki dönemde tablet kullanımını tüm ekiplerimize yaygınlaştırmayı ve mobil uygulamayla gerçekleştirilen süreçlerin kapsamını genişletmeyi planlıyoruz. Yenilikçi yaklaşımlarla hizmetlerimizde çıtayı daha yükseğe taşımak üzere proje ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia: Katil Sisi'nin oğlu!
Dünya

İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia: Katil Sisi'nin oğlu!

Kahire’de 2016’da İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni’nin işkence ile öldürülmesi, İtalya ile Mısır arasında krize neden olmuştu. İtalya..
Asıl iğrençlik gizleniyor! Üniversitede milletin kızları bu 'sapık zihniyet'e emanet!
Gündem

Asıl iğrençlik gizleniyor! Üniversitede milletin kızları bu 'sapık zihniyet'e emanet!

Üniversitelerle ilgili söylemediği bir ifade üzerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun sözlerini çarpıtarak linç etmeye çalışan malum kesim,..
Türk SİHA'larını övüp yardım istedi
Dünya

Türk SİHA'larını övüp yardım istedi

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Türk SİHA'larının dünyanın en moderni olduğunu belirterek bunu Suriye'de, Libya'da ve en son Dağlık Kar..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay