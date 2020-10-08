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Aktüel Havaş Genel Müdürlüğü’ne Mete Erna asaleten atandı
Aktüel

Havaş Genel Müdürlüğü’ne Mete Erna asaleten atandı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 10:58:20 -
Havaş Genel Müdürlüğü’ne Mete Erna asaleten atandı

İSTANBUL (AA)- Havaş Genel Müdürlüğü'ne Mete Erna asaleten atandı.

Havaş'tan yapılan açıklamaya göre, yer hizmetlerinde küresel bir marka haline gelen Havaş’ın üst yönetiminde görev değişikliği oldu.

2017 yılından bu yana Havaş Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığını yürüten ve 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle Genel Müdür Vekili olarak görev yapan Mete Erna asaleten atandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında tamamlayan Mete Erna, havacılık sektöründe çalışmaya 1995 yılında Havaş’ta başladı.

Kariyeri boyunca Türkiye’de ve yurtdışında sektörde çeşitli havayolu ve yer hizmetleri şirketlerinde görevler üstlendi. 2014 yılında yeniden Havaş bünyesine katılarak satış, pazarlama ve iş geliştirme alanında faaliyetlerini sürdürdü. Ekim 2017’den bu yana Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürüten Mete Erna, 1 Temmuz 2020 itibarıyla Havaş Genel Müdür Vekili, 1 Ekim 2020 itibarıyla Genel Müdür olarak atandı.



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