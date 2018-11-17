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Havalimanında TNT 'şakası' 4 saat rötara neden oldu!

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçakta bir yolcunun yanında taşıdığı çantayı kabin bagajına almak isteyen kabin görevlisine söylediği "TNT taşıyorum, yanımdan ayıramam" sözlerine üzerine devreye alınan acil eylem planı sonucu uçak yaklaşık 4 saat rötar yaptı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 16:46
Havalimanında TNT 'şakası' 4 saat rötara neden oldu!

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçakta bir yolcunun sarf ettiği sözler, acil eylem planının devreye alınmasına ve uçağın yaklaşık 4 saat rötar yapmasına neden oldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan dün saat 20.15'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na sefer gerçekleştirecek bir  yolcu uçağında ilginç bir olay yaşandı.

Uçağa 151 yolcunun binmesinin ardından koltuklarına oturan yolculardan U.D, kabin görevlisi tarafından "kucağınızdaki çantanızı kabin bagajına alabilir miyiz?" diye uyarıldı.

Çantasını vermek istemeyen U.D'nin, görevliye "TNT taşıyorum, yanımdan ayıramam" karşılığını vermesi üzerine, kabin görevlisi konuyu kaptan pilota aktardı.

Kaptan pilot da prosedürü uygulayarak, acil eylem planı kapsamında güvenlik birimlerine haber verdi.

Yolcular tahliye edildi

Uçak, 151 yolcusunun tahliye edilmesi sonrası pist başında bulunan tecrit edilmiş alana çekildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, saat 21.10'da uçakta bomba imha uzmanları ve dedektör köpeklerle arama yapıldı.

Tüm bagajların dedektör köpek kontrolünden ve X-Ray cihazından geçirildiği aramalarda, herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. Aramanın saat 21.42'de tamamlanmasının ardından yolcuların tekrar alındığı uçak, saat 00.23'te seferini gerçekleştirdi.

Şaka yapmış

Havayolu şirketinin şikayeti üzerine yolcu U.D, polis ekiplerince gözaltına alındı. "Suç uydurmak ve insanları paniğe sevk etmek" suçlarından hakkında işlem yapılan U.D, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kuyumculuk yaptığı öğrenilen U.D'nin, ifadesinde, değerli taş ve eşyalar bulunan çantasını yanından ayırmamak için, kendisinden çantasını isteyen hostese vermediğini ve şaka yaptığını söylediği öğrenildi.

Hostese söylediği sözleri "söz gelimi" dile getirdiğini ifade eden U.D'nin, "Şaka yapmıştım. Böylesi bir durumun ortaya çıkacağını düşünemedim" dediği belirtildi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 16:46
  1. İzmir Adnan Menderes Havalimanı
  2. İstanbul Atatürk Havalimanı
  3. Gölbaşı
  4. X-Ray cihazı
  5. yolcu uçağı

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