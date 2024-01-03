"Havaların soğumasıyla acil serviste yoğunluk 4 katına çıktı"

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Kaan Poyraz, "Viral enfeksiyonların geçirilmesini hızlandıran en önemli etken evde dinlenmek. Hastalığın en bulaşıcı olduğu dönem dinlenerek geçirilirse daha hızlı bir iyileşme sağlanabilir. Bakterilere yönelik olan antibiyotikler viral enfeksiyonları gidermek için kullanılmaz ve hiçbir etkisi de yok" dedi.

Soğuk havanın etkisi altına aldığı Elazığ’da grip başta olmak üzere viral enfeksiyon hastalıklarda artmaya devam ediyor. Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Kaan Poyraz, acil servislerde yoğunluk oranının 4 katına çıktığı belirtti. Kış aylarının başlamasıyla birlikte hastane acillerindeki yoğunluğun oldukça arttığını belirten Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Kaan Poyraz, “Bu artıştaki en büyük etkenin viral enfeksiyonlar olduğu biliniyor. Aslında bu enfeksiyonların evde dinlenerek ve belirtilere yönelik ilaçlarla atlatılabilir. Hastalarımız bu viral enfeksiyonların evde dinlenerek geçirilebileceğini biliyor ancak acillere gidip serum almanın iyi geleceğini düşünüyor. Böyle olunca da hastanelerdeki yoğunluk artıyor. Bizim hastanemiz ve genel olarak hastanelerdeki yoğunluk oldukça artmış durumda. Yaklaşık olarak 3-4 kat bir artış söz konusu. Bu yoğunluğun oluşmasındaki başlıca sebep hem erişkin hem de çocuk acillerine viral üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle çok ciddi sayıda başvuru yapılıyor olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Kışa bağlı olarak başvurulardaki artışın beklendiğini ama hastane içi bulaş nedeniyle de yoğun bir viral salgın yaşandığını belirten Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Poyraz, “Kamu hastanelerinin acillerinde viral enfeksiyonlar nedeniyle başvuranların oluşturduğu ciddi bir yoğunluk var. Hastalar genellikle ilk belirtiler ortaya çıktığında acile başvuruyorlar. Bunlar acil servisin hastaları değil aslında. Viral enfeksiyonların geçirilmesini hızlandıran en önemli etken evde dinlenmek. Hastalığın en bulaşıcı olduğu dönem dinlenerek geçirilirse daha hızlı bir iyileşme sağlanabilir. Bakterilere yönelik olan antibiyotikler viral enfeksiyonları gidermek için kullanılmaz ve hiçbir etkisi de yok. Acil servislerimize başvuran hastalarımızın çoğunda da antibiyotik yazılması beklentisi ve isteği var. Şunu söylemek istiyorum, hekiminiz muayene neticesinde gerekli görürse antibiyotik tedavisi yapacaktır. Ancak viral bir durum varsa antibiyotik yazılmaz ve gerekli de değildir. Unutulmamalıdır ki gereksiz yere antibiyotik kullanmak antibiyotik direnci gelişmesine neden olmaktadır. Bu da ilerleyen dönemlerde geçirebileceğiniz bir bakteri enfeksiyonunda antibiyotiğin etkisiz kalmasına neden olabilmektedir. Enfeksiyonlar yüksek ateş, halsizlik, burun akıntısı veya tıkanıklığı, hapşırma gibi belirtilerle 5-7 gün sürebiliyor. Ancak risk grubunda olmayanların hastanelere gitmesi gerekmiyor. Hemen her evde bulunan semptomatik tedaviye yönelik ilaçlar, istirahat ve bol sıvı alımı yeterli olabiliyor. Ancak risk grubundaki hastaların hastaneye gitmesi önemli. Hastanelere gidenler direkt serum takılmasını talep ediyor. Hekimlere serum takılması için baskı yapıp tehdit edenler oluyor. Acillerde damar yolu açılıyor, yatak veya sedye işgal ediliyor, bu durum risk grubundaki hastalar başta olmak üzere acil tedavi gereksinimi olan hastaların tedavisinde aksamalara neden oluyor. Seruma herhangi bir vitaminin eklenmesi ile belirtilerin düzeldiği bilimsel olarak gösterilmedi. Tamamen yanlış olan bu düşünce çok ciddi bir kaynak israfına da yol açıyor. Acil serviste yoğunluğu artırarak, çapraz bulaşa sebebiyet veriyor” cümlelerini kullandı.