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Sağlık Havaların ısınmasıyla tehlike artıyor! Bakın ucuz gözlükler nelere yol açıyor
Sağlık

Havaların ısınmasıyla tehlike artıyor! Bakın ucuz gözlükler nelere yol açıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-12 10:05:00 -
Havaların ısınmasıyla tehlike artıyor! Bakın ucuz gözlükler nelere yol açıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte gözlük satışları artıyor. Uzman isim ucuz gözlüklerin kalıcı göz hasarlarına sebep olduğunu ifade etti.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber güneş ışınları da etkisinin hissedildiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, "Güneşten korunma ihtiyacının arttığı bu dönemde, güneş gözlüğü seçimi büyük önem kazanıyor. Uzmanlar, kalitesiz gözlüklerinin zararlarına dikkat çekiyor. Hangi tür malzemeden yapıldığı ve içinde ne tür kimyasal maddelerin bulunduğu bilinmeyen sahte güneş gözlüklerinin göz sağlığına kalıcı zararlar verebiliyor. Katarakt, genelde 60’lı yaşlardan sonra ortaya çıkarken, güneş gözlüğü kullanmayanlarda 40’lı yaşlarda katarakt oluşabiliyor” uyarısında bulundu.

Ucuza alınan, kalitesiz cam veya plastikten yapılmış gözlüklerin kesinlikle kullanılmaması uyarısında bulunan Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, daha çok estetik amaçlı, çeşitli renklerde ve büyüklükte üretilen gözlüklerin seçiminde öncelikle göz sağlığının düşünülmesi gerektiğini kaydetti. Uygun güneş gözlüğü seçilmemesinin uzun dönemde ciddi problemlere yol açtığını belirten Op. Dr. Faruk Tabar, “Ozon tabakasının delinmesi sonucunda, zararlı olduğu bilinen ultraviyole ışınlarının göze olumsuz etkilerinden korunmak için gözlük kullanmak gerekiyor. Koyu renkli camlar, gözbebeğimizin büyümesine sebep olur. Ultraviyole ışınlarını kesmezse, göze daha çok zarar verir” dedi.

Güneş gözlüğü kullanma alışkanlığı edinmeyen pek çok kişinin katarakt olma ihtimaliyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Tabar, “Katarakt oluşumunda önemli bir etkene sahip güneş ışınları, 60-70 yaşında ortaya çıkan kataraktın, güneş gözlüğü kullanmayanlarda 40’lı yaşlarda oluşmasına neden olabiliyor. Özellikle uzun süre güneş ışığına maruz kalanların güneş gözlüğü kullanmayı ihmal etmemesi gerekiyor. Güneş gözlüklerini göz sağlığımızı koruyucu bir sağlık aracı olarak kullanmamız gerekiyor” diye konuştu.

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