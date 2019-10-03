0553 313 94 23

Havalar ne zaman soğumaya başlayacak? Yurt geneli hava durumu

Ekim ayı gelmesine rağmen yurdun büyük bir bölümünde mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıklarının, ne zaman sona ereceği ve sonbaharın etkisini hissettireceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, havalar ne zaman soğuyacak? Havalar ne zaman serinleyecek? İşte detaylar...

03 Ekim 2019 Perşembe 23:36
Havalar ne zaman soğumaya başlayacak? Yurt geneli hava durumu

Ekim ayı gelmesine rağmen yurdun büyük bir bölümünde mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıklarının, ne zaman sona ereceği ve sonbaharın etkisini hissettireceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, havalar ne zaman soğuyacak? Havalar ne zaman serinleyecek? İşte detaylar...

Havalar ne zaman soğumaya başlayacak?

Türkiye'nin yarın akşamdan itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. İşte, gündemdeki en son Meteoroloji tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının, yarın gündüz saatlerinde Trakya'da, akşam saatlerinden sonra kıyı Ege'de başlayacak yağışlarla yerini hafta sonu serin ve yağışlı havaya bırakacağı öngörülüyor.

Yarın Trakya, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, cumartesi günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Salı günü tekrar artacak

Yağışların, Trakya ile kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin edilirken, pazar günü Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz’'de etkili olduktan sonra pazartesi günü yurdu terk etmesi ve aynı gün ülkenin batısının yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü batı bölgelerinde, pazar günü ise yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 8 Ekim Salı günü tüm yurtta tekrar artması bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 23:36
  1. Havalar
  2. Havalar ne zaman soğumaya başlayacak?
  3. Havalar ne zaman soğuyacak
  4. Havalar ne zaman soğuyacak 2019
  5. Havaların soğuması
  6. Sıcak havalar
  7. havalar nasıl olacak
  8. soğuk havalar
  9. güneşli havalar
  10. Karlı havalar
  11. Yurt geneli hava durumu
  12. Havalar ne zaman serinleyecek?
  13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UEFA Avrupa Ligi C Grubu puan durumu! İşte, Trabzonspor'un grubunda puan durumu
    1. UEFA Avrupa Ligi C Grubu puan durumu!..
    2. ABD'ye zor soru: Türkiye Fırat'ın..
    3. Yarın 4 Ekim Cuma günü İstanbul'da..
    4. Müthiş buluşma: Ay ve Yıldız bir kez..
    5. Trabzonspor Basel maçı kaç kaç bitti?..
    6. Haşhaşlı revani nasıl yapılır?..
    7. Sefer görev emri nedir? E devlet sefer..
    8. Diriliş Osman ne zaman başlayacak?..
    9. Havalar ne zaman soğumaya başlayacak?..
    10. Avcılar'da yarın için 2 okula tatil..
    11. İlk ara tatil ne zaman başlayacak?..
    12. Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu..
    13. Savant sendromu nedir? Savant sendromu..
    14. MSB Muvazzaf subay alımı şartları..
    15. Ufuk Özkan kimdir? Ufuk Özkan nereli..
    16. İncirli sütün faydaları nelerdir?..
    17. Evde ateş nasıl düşürülür? Evde ateş..
    18. Bakan Akar, Esper ile görüştü! ABD'ye..
    19. POMEM, PÖH, PAEM, PMYO başvuru..
    20. Çok gelen elektrik faturasına ne..
    21. Vazelinin faydaları nelerdir? Vazelin..
    22. Ahşap temizleme! Doğal ahşap cilaları..
    23. Çinko nedir ? Çinko eksikliğinde neler..
    24. Fıtık nedir? Fıtık nasıl geçer? Fıtığa..
    25. FETÖ'cüler kıvırmaya devam ediyor:..
    26. Diyabet nedir? Şeker hastalığına..
    27. Telefon alırken nelere dikkat..
    28. Gümüş parlatma nasıl olur? Takılar..
    29. Kitap okumanın faydaları nelerdir?..
    30. Başakşehir galibiyeti son dakikada..
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Dünyanın en güçlü top mermisini sahneye sürüyorlar
    Dünyanın en güçlü top mermisini sahneye sürüyorlar
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2019
    Çamaşır makinesi nasıl temizlenir?
    Çamaşır makinesi nasıl temizlenir?
    BMC’nin Tuğra’sı yollara damgasını vuracak
    BMC’nin Tuğra’sı yollara damgasını vuracak