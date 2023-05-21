Havalar ısındı vakalar arttı! O illerde yaşayanlar dikkat!

Havaların ısınmasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış olabileceğini söyleyen Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, özellikle İç Anadolu'nun kuzeyinde, Kuzey ve Doğu Karadeniz'de ve ayrıca Doğu Anadolu'nun kuzey bölgelerinde yaşayan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kene ısırmasına bağlı olarak görülen KKKA hastalığının Nisan ve Ekim ayları arasında daha sık görüldüğünü ve özellikle ağustos ayında bu hastalığın pik yaptığının altını çizen Başhekim Altıntop, risk altında olan meslek grupları hakkında bilgi verdi. Altıntop, "Bilindiği gibi kene, bir şekilde vücuda yapıştığında birçok hastalığa bizleri maruz bırakabilir. Tüm dünyada keneye bağlı hastalıklar virüslerle, bakterilerle ve parazitlerle kenenin bunları vücuda taşımasıyla beraber oluşturulan hastalıklar olarak bilinir. dünyanın birçok yerinde birçok hastalığa neden olabilir. Bu hastalıklarla özellikle kimler risk altındadır? Arazide, petrol sahasında çalışanlarda, peyzaj işiyle uğraşanlarda, inşaat işçilerinde, pikniğe giden vatandaşlarda görülebilir. Onun dışında hayvanların yoğun olarak beslendiği yerlerde bulunan çobanlar ve yakınlarında da görülebilir. Ormanlık alanlarda, normal yaşamın olmadığı arazi şartlarında daha sık görüyoruz" dedi.

Hastalığın Ağustos ayında pik yaptığını kaydeden Altıntop, "Özellikle Nisan ve Ekim ayları arasında çok artıyor. İlkbaharın sonuna doğru artan bir platoyla gidiyor, pik yapıyor. Daha sonra Ağustos ayında pikine ulaştıktan sonra Ekim sonuna doğru azalıyor. O açıdan biraz daha riskli zamanlara girmiş durumdayız Nisan ayının bitmesiyle. İlkbaharın sonuna yaklaşmamız hasebiyle de keneye bağlı hastalıkları daha sık görebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Vücutta kene görüldüğünde çıkarmadan acil servise başvurun"

KKKA hastalığının gribe benzer semptomları bulunduğunu ve kenenin vücutta görüldüğünde vakit kaybetmeden acil servise başvurulması gerektiğinin altını çizen Başhekim Altıntop; "Özellikle semptomlar açısından uyarılarda bulunmak istiyorum. Normal grip semptomlarını taklit eder. Vücutta halsizlik, kırgınlık, ateş, eklem ağrısı, kas ağrıları, kusma, bulantı gibi birçok semptoma neden olabilir. Böyle bir durumda kene ısırıyor ve bulunduğu yerde kalıyor. Bunu kesinlikle çıkarmadan vatandaşlarımızın acil servislere başvurmalarını istiyoruz. Çünkü çıkarılması esnasında kene enfekte materyali kusarak daha fazla alanı enfekte etmiş olabilir. Bu açıdan vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Uzun süreli tedavileri var ama özellikle erken dönemde destek tedavisi veriyoruz" diye konuştu.

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Türkiye'de özellikle bazı bölgelerde vakaların sıklıkla görüldüğünü belirten Altıntop, "Tüm bunların dışında Kırım Kongo Kanamalı Ateşiyle ilgili de bilgi vermek istiyorum. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tüm dünyada görüldüğü gibi Türkiye'de özellikle İç Anadolu'nun kuzeyinde, Kuzey ve Doğu Karadeniz'de ve ayrıca Doğu Anadolu'nun kuzey bölgelerinde görülür. Yozgat, Tokat, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve bunlara yakın illerde belli sıklıkla görüyoruz. Buralarda yaşayan vatandaşlarımızın özellikle dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

KKKA'nın kene ısırmasının yanı sıra enfekte olan hayvan ve insandan da bulaşabileceğini ifade eden Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kırım Kongo Kanamalı Ateşi enfekte kenelerle bulaşır. Ya da enfekte keneler bir hayvanı enfekte edebilir ve hayvanların kanlarıyla da bulaşabilir. İnsan salgısıyla ya da insan kanıyla da bulaş olabilir. O açıdan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesi vakaları izole ederek hem sağlık çalışanlarını hem de yakınlarını korunmasını sağlıyoruz. Birçok semptom görülebilir. Özellikle döküntülü kanamalı lezyonlarla birlikte burun kanamaları ve büyük kanamalarla giden, sonucunda yüzde 10 - 50 aralığında ölümle sonuçlanan bir durumdur. Bu açıdan tedbirli olunması gerekir."