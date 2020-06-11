  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Havalandırma boşluğunda düşen baykuş yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 19:03:53 -
Havalandırma boşluğunda düşen baykuş yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı

HATAY (AA) - Hatay'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen baykuş yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Esenlik Mahallesi'nde bulunan, Osmanlı Apartmanı'nın havalandırma boşluğundan baykuş sesleri geldiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, apartman boşluğuna inerek baykuş yavrularını bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarılan 3 yavru, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi veterinerlik fakültesi tarafından koruma altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı