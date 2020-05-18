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Havalandırma boşluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Adıyaman’da, bir binanın havalandırma boşluğunda meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 17:15:32 -
Havalandırma boşluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Adıyaman’da, bir binanın havalandırma boşluğunda meydana gelen yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Yavuzselim Mahallesi Abdulmusa Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın havalandırma boşluğunda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Dumanları fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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