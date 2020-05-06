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Aktüel

Havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, duvar kırılarak kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 13:03:52 -
Havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, duvar kırılarak kurtarıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir banka şubesinde havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince duvar kırılarak kurtarıldı.

Bir banka şubesinde, duvarın arkasından kedi sesi geldiğini fark eden görevliler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bankaya gelen ekipler, duvar ile panel arasına sıkışan kedinin yerini belirledi. Ekipler duvarı kırarak, kediyi kurtardı.

Kedi yavrusu, sağlık kontrolü için Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

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