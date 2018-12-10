HAVAİST günlük sefer sayısını 60’a çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraklerinden Otobüs AŞ’ye ait HAVAİST’in İstanbul Havalimanı’na yaptığı sefer sayısı arttırıldı. THY’nin mevcut seferlerine Adana ve Trabzon uçuşlarını eklemesi sebebiyle HAVAİST’in sefer saatlerinde bazı değişiklikler oldu. Buna göre, günlük 50 olan sefer sayısı 60’a yükseltildi.

20 merkezden ulaşım

Planlanan hatlar, İstanbul genelinde 16 ilçe sınırı içerisinde 20 merkezden yolcu alabilecek şekilde belirlendi. THY, TUHİM, İETT, İGA ve BELBİM ile yapılan çalışmalar kapsamında planlanan 20 lokasyon; metro, metrobüs, otobüs, minibüs, otogarlar ve deniz ulaşımı ile entegrasyon dikkate alınarak tespit edildi.

Günlük 75 bin yolcu

Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarında şuan yüzde 50 indirim uygulanırken, yılsonundan itibaren uzaklığına göre şartname gereği 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Havalimanı’na yakışır ulaşım hizmeti vereceklerini belirterek, şunları söyledi: “İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşmak ve havalimanından şehre gitmek isteyen yolcuların rahat ve konforlu ulaşımı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İGA ve THY ile görüşmeler yaptık. Havalimanına 18 ayrı noktadan 150 otobüs ile hizmet vereceğiz. Bu noktalar belirlenirken raylı sistemler, metrobüs, minibüs, deniz ulaşımı gibi transfer merkezleri dikkate alınarak hesaplandı. Dünyanın en iyi ve en büyük havalimanında yolcularımıza en iyi kalitede lüks taşımacılık hizmeti vermek istiyoruz. Bu konuda Euro 06 modeli sıfır lüks otobüsleri tercih ettik.”