Havai fişek gösterileri yasaklandı mı? Havai fişek atmak yasaklanacak mı?

Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın daha büyük bir sorun çıkarmaması adına kalan malzemelerin imhası için taşıma gerçekleştirildiği esnada, kamyonda tekrar bir patlama gerçekleşti. Bu olaya karşı büyük tepkiler altında binlerce kişi,havai fişeklerin yasaklanması gerektiğini düşünüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karar Aldı

Belediye Başkanı "Üretiminden gösterisine kadar her yanıyla yaşama zarar veren bu eğlence biçiminden İzmir'de derhal uzaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bundan sonra etkinliklerinde havai fişek kullanmayacağını buradan ilan ediyorum." dedi.

Fakat Türkiye genelinde henüz havai fişeklerin yasaklanıp yasaklanmadığına ilişkin bir haber yok.