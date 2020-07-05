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Havai fişek fabrikasında kaç kişi öldü? Sakarya'daki havai fişek fabrikasında son durum ne?

Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın sonucunda ilk olarak iki kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Sakarya valiliğinin açıklamasından sonra sayının yükseldiği anlaşıldı. Peki havai fişek patlamasında kaç can verildi? Sakarya'da patlayan fabrikanın son durumu, son dakika...

Yeniakit Publisher
2020-07-05 16:23:00 -
Havai fişek fabrikasında kaç kişi öldü? Sakarya'daki havai fişek fabrikasında son durum ne?

Sakarya valiliğinin açıklamasından sonra havai fişek fabrikasında ölen kişi sayısının arttığı anlaşıldı.

Çalışmalarda 3 aranan kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşıldı. Bu sayıyla birlikte vefat eden kişilerin sayısı 6'ya yükseldi...

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