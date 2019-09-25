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Havadan ve karadan operasyon! 51 kişi yakalandı

Datça'da hava ve karadan yürütülen operasyonda, 51 düzensiz göçmen yakalandı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 17:08
Havadan ve karadan operasyon! 51 kişi yakalandı

Muğla’da son günlerde düzensiz göçmenlerin yeni adresi Datça ilçesi oldu. Sahil Güvenlik ekipleri Datça’da karada ve denizde toplam 51 düzensiz göçmen yakaladı.

Datça kıyı şeridinde denetim yapan Sahil Güvenlik ekipleriKalemlik Burnunda mobil radar temi tarafından karada bir grup düzensiz göçmen tespit etti. 19 Suriye ve 12 Filistin uyruklu 31 düzensiz göçmen işlemlerinin yapılması için Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri Datça kıyı şeridindeki denetimleri sırasında lastik bot içinde ülkeyi terk etme hazırlığında olan 15 Suriye, 3 Irak ve 2 Filistin uyruklu 20 düzensiz göçmen yakaladı.

Yakalanan düzeniz göçmenler Datça limanına teslim edilirken işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekler.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 17:08
  1. Sahil Güvenlik ekipleri
  2. Kalemlik Burnu
  3. Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü
  4. düzensiz göçmen

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