Havadan ve karadan operasyon! 51 kişi yakalandı Datça'da hava ve karadan yürütülen operasyonda, 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla’da son günlerde düzensiz göçmenlerin yeni adresi Datça ilçesi oldu. Sahil Güvenlik ekipleri Datça’da karada ve denizde toplam 51 düzensiz göçmen yakaladı. Datça kıyı şeridinde denetim yapan Sahil Güvenlik ekipleriKalemlik Burnunda mobil radar temi tarafından karada bir grup düzensiz göçmen tespit etti. 19 Suriye ve 12 Filistin uyruklu 31 düzensiz göçmen işlemlerinin yapılması için Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Sahil Güvenlik ekipleri Datça kıyı şeridindeki denetimleri sırasında lastik bot içinde ülkeyi terk etme hazırlığında olan 15 Suriye, 3 Irak ve 2 Filistin uyruklu 20 düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan düzeniz göçmenler Datça limanına teslim edilirken işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekler.

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