Havadan taşınabilir obüs Boran ASELSAN ile vuracak

Proje kapsamında tasarım faaliyetleri ve prototip üretimini tamamlayan ve seri üretim aşamasına gelen ASELSAN, son olarak sistemin kalifikasyon testlerini Konya-Karapınar’da gerçekleştirildi. Testler, yapılan atışlarla başarıyla tamamlandı. Böylece atış kontrol sisteminin beklentiler doğrultusunda görevini yerine getirdiği ortaya konuldu. Boran Atış Kontrol Sistemi, helikopterle havadan taşınabilen, kara yoluyla çekili olarak intikal ettirilebilen, hafif, yüksek ateş gücüne sahip 105 milimetre Boran obüsünde kullanılmak üzere geliştirildi. Obüsün atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar, ilk hız ölçme radarı ve ataletsel navigasyon sistemiyle gerçekleştirilmesini sağlayan bu entegre sistem, gündüz/gece görerek atış yapabilmeye imkân veren elektro-optik ve lazer mesafe ölçer birimlerine de sahip bulunuyor. Sistem, obüsün komuta kontrol sistemlerine ve ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonunu da sağlıyor.