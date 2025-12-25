Havada sıcak anlar! Rus keşif uçağı engellendi

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığınca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasına yakın uluslararası sular üzerinde uçan bir Rus keşif uçağının Polonya savaş uçakları tarafından önlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Polonya radar sistemlerinin Belarus yönünden gelen ve Polonya hava sahasına giren cisimleri de tespit ettiği belirtilerek, "Yapılan analizlerin ardından cisimlerin muhtemelen rüzgarla sürüklenen kaçakçılık balonları olduğu değerlendirildi. Tüm cisimler radar tarafından sürekli izlendi. Tedbir amacıyla, Polonya’nın doğusundaki Podlasie bölgesi üzerindeki hava sahasının bir kısmı sivil hava trafiğine geçici olarak kapatıldı.” ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, Polonya hava sahasının güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit tespit edilmediğini vurguladı.

Avrupa Birliği, son aylarda Polonya, Romanya, Estonya ve Litvanya'nın hava sahalarının Rus dron ve jetlerince ihlal edilmesi, Danimarka'da kritik askeri tesisler ve sivil havalimanları üzerinde tanımlanamayan dronlar görülmesi üzerine sınır gözetleme ve savunma sistemlerini güçlendirmeye odaklanmıştı. Bu kapsamda geliştirilen yeni dron savunma inisiyatifleri, hava sahasının korunması ve istihbarat kapasitesinin artırılmasını hedefliyor.