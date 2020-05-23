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Ekonomi

Havada sertifikalı uçuş başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık olarak havalimanlarına ilişkin sertifikasyon programı yaptıklarını belirterek, söz konusu sertifikasyon programıyla tüm havalimanlarının tekrar düzenleneceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:39:00 -
Havada sertifikalı uçuş başlıyor

Programın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun öngörüleri doğrultusunda hazırlandığını vurgulayan Karaismailoğlu, “Normalleşme sürecinde havalimanlarına ‘uçulabilir sertifikası’ verilecek. Sertifikasyon programına yönelik genelge de hazırlanarak tüm havalimanlarına gönderildi. Genelge kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından bilgilendirme ve denetimler yapılacak, şartları karşılayan havalimanlarına bakanlığımızca sertifika verilecek” dedi. Bu sertifikanın aynı zamanda muhatap ülke ve hava yollarıyla da paylaşılacağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Havalimanlarımızda Covid-19 salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığı belgelenmiş olacak. Bu sayede tüm salgın ihtimallerine karşı gereken tedbirleri, bütüncül alan ilk ülke Türkiye olacak” ifadesine yer verdi. Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

Görüşmeler sürüyor

“Bu sayede tüm salgın ihtimallerine karşı gereken tedbirleri bütüncül olarak alan ilk ülke Türkiye olacak. Ülkemizde bayramdan sonra başlaması planlanan iç hat uçuşların daha güvenli yapılması imkanı oluşturuldu. Dış hat uçuşlarla ilgili uluslararası kuruluşlar ve muhatap ülkelerle görüşmeler sürdürülmektedir. Bu görüşmeler sonucunda, dış hat uçuşlarının da emniyetli şekilde başlaması planlanmaktadır.”

 

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