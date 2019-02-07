Havada panik! Uçakta bomba alarmı verildi Fransa'nın Marsilya şehrine hareket eden bir yolcu uçağında bomba alarmı verildi. Norwegian Air'e ait uçak, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

Fransa'nın Marsilya kentine doğru yola çıkan Norwegian Air'e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bomba alarmı verildi. İçinde 169 yolcusu bulunan uçak, bomba alarmının ardından İsveç'in başkenti Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Şu anda olay yerine acil müdahale ekipleri gönderildi. Fransa'nın Marsilya kentine doğru yola çıkan Norwegian Air'e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bomba alarmı verildi. Ekipler olay yerine gönderildi İçinde 169 yolcusu bulunan uçak, bomba alarmının ardından İsveç'in başkenti Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Şu anda olay yerine acil müdahale ekipleri gönderildi.

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