Havada panik! Uçakta bomba alarmı verildi
Fransa'nın Marsilya şehrine hareket eden bir yolcu uçağında bomba alarmı verildi. Norwegian Air'e ait uçak, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı07 Şubat 2019 Perşembe 14:38
Fransa'nın Marsilya kentine doğru yola çıkan Norwegian Air'e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bomba alarmı verildi. İçinde 169 yolcusu bulunan uçak, bomba alarmının ardından İsveç'in başkenti Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Şu anda olay yerine acil müdahale ekipleri gönderildi.
Fransa'nın Marsilya kentine doğru yola çıkan Norwegian Air'e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bomba alarmı verildi.
Ekipler olay yerine gönderildi
İçinde 169 yolcusu bulunan uçak, bomba alarmının ardından İsveç'in başkenti Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
Şu anda olay yerine acil müdahale ekipleri gönderildi.
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