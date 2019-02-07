0553 313 94 23

Havada panik! Uçakta bomba alarmı verildi

Fransa'nın Marsilya şehrine hareket eden bir yolcu uçağında bomba alarmı verildi. Norwegian Air'e ait uçak, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

07 Şubat 2019 Perşembe 14:38
Havada panik! Uçakta bomba alarmı verildi

Fransa'nın Marsilya kentine doğru yola çıkan Norwegian Air'e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bomba alarmı verildi. İçinde 169 yolcusu bulunan uçak, bomba alarmının ardından İsveç'in başkenti Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Şu anda olay yerine acil müdahale ekipleri gönderildi.

Fransa'nın Marsilya kentine doğru yola çıkan Norwegian Air'e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bomba alarmı verildi.

Ekipler olay yerine gönderildi

İçinde 169 yolcusu bulunan uçak, bomba alarmının ardından İsveç'in başkenti Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Şu anda olay yerine acil müdahale ekipleri gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 14:38
  1. Fransa
  2. Norwegian Air'

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oylama sonuçlandı! İşte UEFA'nın başkanı
    1. Oylama sonuçlandı! İşte UEFA'nın başkanı
    2. 'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı davasında..
    3. AİHM, hak ihlali iddialarını kabul..
    4. Fatih Terim'in babası Talat Terim son..
    5. Badminton: 28. İran Fajr..
    6. Erdoğan, İtalya Büyükelçisi Gaiani'yi..
    7. "Meslek okullarındaki çocuklarımız..
    8. CHP Genel Başkanı Kemal..
    9. Sabiha Gökçen Avrupa'nın en büyük..
    10. Havada panik! Uçakta bomba alarmı..
    11. Bakan Turhan, Slovenya Başbakan..
    12. Yunus Emre Enstitüsü’nden "Kültürel..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    14. "Türkiye sigarayla mücadelede..
    15. Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
    16. Spot piyasada elektrik fiyatları
    17. Kartal'da bina çökmesi
    18. YÖKDİL başvuruları yarın sona erecek
    19. Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
    20. Denizli'deki FETÖ'nün darbe girişimi..
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
    Bir şirket daha anket sonuçlarını açıkladı! İşte son durum
    Bir şirket daha anket sonuçlarını açıkladı! İşte son durum