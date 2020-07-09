Havada işsizlik çığ gibi

Buğra Kardan

Görünmez düşman Corona virüsü (Covid-19), havayolu firmalarına büyük darbe vuruyor. Virüs tedirginliğinden ötürü gelirleri daralan ve devamlı küçülen dünyaca ünlü firmalar, tenkisata gitmek zorunda kalıyorlar.

Fransız Air France, 2022’nin sonuna kadar 6 bin 560 personeli işten çıkarmakta kararlı. 2025’e kadar bu sayıya bin 20 işçinin daha ekleneceği öngörülüyor. Çıkarılacak toplam 7 bin 580 personel, Air France’ın iş gücünün yüzde 17.5’ine denk geliyor.

Covid-19 nedeniyle seferlerinin büyük bölümünü askıya alan İngiliz British Airways de 12 bin çalışanıyla yollarını ayırmayı planlıyor. Firma, 4 bin 500 pilot ve 16 bin kabin görevlisi istihdam ediyor. 21 bin 500 içi de havalimanlarında ve geri hizmetlerde görev yapıyor.

Küçülmeye gidiliyor

Alman Lufthansa Grubu ise ekonomik durgunluk nedeniyle 22 bin elemanının işine son vermeyi gündemine aldı. Endonezya’da havayolu şirketi Lion Air, yeni tip Covid-19’un faaliyetlerini etkilemesi nedeniyle 2 bin 600 çalışanının işine son vereceğini duyurdu.

American Airlines da pilotlarının ve uçuş görevlilerinin üçte birini ücretsiz izne çıkardı.

Maaş indirimi gündemde

Aylardır uçmayan, 350 uçağı yerde olan Türk Hava Yolları (THY) ise istihdamını koruyor. Şirket, kayıplarını telafi etmek ve eleman çıkarmamak için yüksek oranlı maaşlarda yüzde 30 ila yüzde 50 indirime gitmeyi amaçlıyor. THY’nin personel maliyeti 1.8 milyar dolar. Bu maliyetin yüzde 50’si 6 bin pilota, yüzde 25’i 12 bine yakın kabin memuruna geri kalan ise genel müdür dahil diğer personele ödeniyor. Uçuşlarına kontrollü bir şekilde devam eden Pegasus Hava Yolları da Covid-19 tehdidine rağmen tenkisata yönelmedi.