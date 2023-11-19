Havada iki uçak çarpıştı! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor...
Avustralya'nın Victoria eyaletinde iki “Viper S-211 Marchetti” tipi hafif uçak çarpıştı.
Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesi, Melbourne kentinde meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Mornington bölgesinin yaklaşık 12 kilometre batısında iki uçağın havada çarpıştığı ifade edildi.
Her iki uçakta da 2 kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada, uçakların “Viper S-211 Marchetti” tipi hafif uçak olduğu aktarıldı.
Suya çakılan uçaktaki kişileri arama çalışması sürüyor!
Açıklamada, çarpışmadan sonra uçaklardan birinin içindeki 2 kişiyle havaalanına güvenli şekilde iniş yaptığı, diğerinin ise suya çakıldığı ifade edildi.
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Uçağın suya çakıldığı körfezde enkaz bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, uçakta bulunanları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.