  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Katil başbakandan alçak sözler! Dünyaya böyle seslendi

Sözde sanat adı altında rezillik! Milletin parası ahlâksızlığa gitmesin

Babadan kalma arazisi olanlar dikkat! Flaş karar tüm Türkiye’ye duyuruldu

O ilçedeki kira fiyatları uçuşa geçecek! Şimdiye kadar keşfedilmemişti... Erkenden harekete geçen, para saymaktan yorulacak

Yaycı Paşa Yahudilerin toprak topladığını söyleyerek uyardı! Kıbrıs’ın sonu Filistin olmasın

İşsizlikten bıkanlar o illere kaçıyor! Belli oldu: Buralarda elini sallasan işe çarpıyor

Yok böyle bir kazanç! 7 liradan alıyorlar, tamı tamına bin 500 TL'ye satıyorlar! Dünyanın her yerine ihraç ediyorlar! Köylü ekmeğini taştan değil o ağaçtan çıkarıyor

Türkiye resmen şov yapıyor! Tüm dünya kapış kapış bunu alıyor! Yükü hafif ama değeri ağır! Özellikle o bölgemizde yetişiyor

İsrail markalarına boykotlar devam ederken Erbakan Hoca’nın o sözleri tekrar gündem oldu “Hepiniz benim kölem olacaksınız…”

Rusya’dan flaş karar! Az önce tüm dünyaya duyuruldu! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Gündem Havada iki uçak çarpıştı! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor...
Gündem

Havada iki uçak çarpıştı! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor...

Yeniakit Publisher
2023-11-19 16:49:00 - 2023-11-19 17:04:27
Havada iki uçak çarpıştı! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor...

Avustralya'nın Victoria eyaletinde iki “Viper S-211 Marchetti” tipi hafif uçak çarpıştı.

Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesi, Melbourne kentinde meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Mornington bölgesinin yaklaşık 12 kilometre batısında iki uçağın havada çarpıştığı ifade edildi.

Her iki uçakta da 2 kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada, uçakların “Viper S-211 Marchetti” tipi hafif uçak olduğu aktarıldı.

Suya çakılan uçaktaki kişileri arama çalışması sürüyor!

Açıklamada, çarpışmadan sonra uçaklardan birinin içindeki 2 kişiyle havaalanına güvenli şekilde iniş yaptığı, diğerinin ise suya çakıldığı ifade edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uçağın suya çakıldığı körfezde enkaz bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, uçakta bulunanları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Ülke katliam gibi kazayla sarsıldı: 36 ölü 19 yaralı
Ülke katliam gibi kazayla sarsıldı: 36 ölü 19 yaralı

Dünya

Ülke katliam gibi kazayla sarsıldı: 36 ölü 19 yaralı

Feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 3 kişi öldü
Feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 3 kişi öldü

Yerel

Feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 3 kişi öldü

Talihsiz kaza! Hareket halindeki aracın üzerine ağaç devrildi: 2 ölü
Talihsiz kaza! Hareket halindeki aracın üzerine ağaç devrildi: 2 ölü

Dünya

Talihsiz kaza! Hareket halindeki aracın üzerine ağaç devrildi: 2 ölü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan sınır hattındaki gelişmeyi duyurdu! Azerbaycan'dan yeni askeri operasyon
Dünya

Paşinyan sınır hattındaki gelişmeyi duyurdu! Azerbaycan'dan yeni askeri operasyon

Azerbaycan'ın attığı bazı adımların Ermenistan'a karşı yeni askeri operasyonlara hazırlandığı izlenimi verdiğini söyleyen Paşinyan, "Azerbay..
Yıllardır inkar ediyorlardı! Özgür özel yedikleri haltı itiraf etti
Siyaset

Yıllardır inkar ediyorlardı! Özgür özel yedikleri haltı itiraf etti

HDP ile arka kapılar arında ittifak etmelerine rağmen her fırsatta bunu inkar eden CHP’liler, şimdi dürüstlük taslayıp ‘ittifak olacak’ herk..
İsrail markalarına boykotlar devam ederken Erbakan Hoca’nın o sözleri tekrar gündem oldu “Hepiniz benim kölem olacaksınız…”
Gündem

İsrail markalarına boykotlar devam ederken Erbakan Hoca’nın o sözleri tekrar gündem oldu “Hepiniz benim kölem olacaksınız…”

Gazze İsrail savaşı nedeniyle dünya çapında İsrail mallarına olan boykot büyümeye devam ederken, merhum Erbakan Hoca’nın sözleri tekrar günd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23