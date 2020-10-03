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Gündem Havada Çin gerilimi! Savaş uçakları havalandı
Gündem

Havada Çin gerilimi! Savaş uçakları havalandı

Tayvan hava sahasına giriş yapan Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağını Tayvan savaş uçakları engellemek için kalktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 01:12:00 -
Havada Çin gerilimi! Savaş uçakları havalandı

Güney Doğu Asya'da Çin ve Tayvan arasında havada gerginlik yaşandı.

Tayvan hava sahasına giren Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'ne ait Shaanxi Y-8 tipi askeri nakliye uçağını uzaklaştırmak için Tayvan'a ait savaş uçakları havalandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tayvan Savunma Bakanlığı, Tayvan Hava Kuvvelerinin, hava sahalarına giren Çin'e ait Shaanxi Y-8 tipi askeri uçağı engellemek için savaş uçaklarını kaldırdığını ve hava savunma sistemlerini konuşlandırdığını belirtti.

Tayvan, Çin'e karşı hava sahası ve sınırların ne olursa olsun korunacağının altını çizdi.

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