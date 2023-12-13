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Ekonomi Havacılıkta SAF kullanımı ile uçuşları üç kat artacak: THY ve Pegasus dahil 317 hava yolu firması uçuş için son montajda
Ekonomi

Havacılıkta SAF kullanımı ile uçuşları üç kat artacak: THY ve Pegasus dahil 317 hava yolu firması uçuş için son montajda

Yeniakit Publisher
2023-12-13 00:40:00 - 2023-12-13 00:49:37
Havacılıkta SAF kullanımı ile uçuşları üç kat artacak: THY ve Pegasus dahil 317 hava yolu firması uçuş için son montajda

Sürdürülebilir havacılık için vazgeçilmez olan SAF üretiminin 2024 yılında üç katına çıkarak 1 milyar 875 milyon litreye (1.5 milyon ton)ulaşması bekleniyor. 2029'da ise 78 milyar litreden (63 milyon ton) fazla yenilenebilir yakıtın üretileceği öngörülüyor.

THY ve Pegasus dahil 317 hava yolu şirketini çatısı altında toplayan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), havacılıkta karbon ayak izini düşürme konusunda önemli bir rol oynayan Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) üretimine ilişkin tahminleri açıkladı.

2023 yılında, SAF hacimleri 600 milyon litrenin üzerine çıkarken bu miktarla 2022 yılında üretilen 300 milyon litrenin iki katına ulaşıldı. 2024 yılında ise SAF üretiminin üç katına çıkarak 1 milyar 875 milyon litreye (1.5 milyon ton) ulaşması bekleniyor.

Bu rakamla havacılığın toplam yakıt ihtiyacının yüzde 0,53'ü SAF’tan karşılanırken,yenilenebilir yakıt kapasitesi oranı da yüzde 6'ya yükselecek. Sivil havacılık sektörünün 2050 yılında sıfır karbon hedefine ulaşmasında SAF kullanımının önemine dikkat çeken IATA Genel Direktörü Willie Walsh, "SAF üretiminin 2023'te ikiye katlanması ve 2024'te beklenen üretimin üç katına çıkması da cesaret verici.

Ancak bu etkileyici büyümeye rağmen, tüm yenilenebilir yakıt üretiminin bir kısmı olarak SAF, yalnızca yüzde 3'ten 2024'te yüzde 6'ya yükselecek. Bu miktarlar, SAF arzını sınırlıyor ve fiyatları yüksek tutuyor. Havacılığın SAF için yüzde 25 ila yüzde 30 oranında yenilenebilir yakıt üretim kapasitesine ihtiyacı var.

Bu seviyelerde havacılık, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmak için ihtiyaç duyulan yörüngede olacak. Bu seviyelere ulaşılana kadar, havacılığın karbonsuzlaştırılmasını ilerletmek için büyük fırsatları kaçırmaya devam edeceğiz. Hükümetler, SAF üretiminin ölçeklendirilmesini teşvik edecek politikalara öncelik vermelidir" dedi.
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Havacılık otoritelerine göre SAF için bir talep sorunu yok. Üretilen SAF'ın her damlası satın alınıyor ve kullanılıyor. SAF kullanımı yoluyla 2023'te havacılık sektörünün rekor düzeydeki yakıt faturasına 756 milyon dolar daha eklendi.

En az 43 havayolu halihazırda 2030'da yaklaşık 16,25 milyar litre (13 milyon ton) SAF kullanmayı taahhüt etmiş durumda ve düzenli olarak daha fazla anlaşma duyuruluyor. 2029'da 78 milyar litreden (63 milyon ton) fazla yenilenebilir yakıtın üretileceği öngörülüyor.

Yakın zamanda yapılan bir IATA anketi, SAF'a önemli bir halk desteğinin olduğunu ortaya çıkardı. Seyahat edenlerin yaklaşık yüzde 86'sı, hükümetlerin havayollarının SAF'ye erişebilmesi için üretim teşvikleri sağlaması gerektiği konusunda hemfikir. Ayrıca yüzde 86'sı petrol şirketlerinin havayollarına SAF tedarik etmesinin bir öncelik olması gerektiğine katılıyor.

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