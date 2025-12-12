Havacılıkta perde aralandı! Pegasus’tan dikkat çeken hamle

PEGASUS Havayolları Çekya merkezli Çek Hava Yolları ile iştiraki Smartwings'i satın alımını tamamlamak için Hollanda’da yeni bir şirket kuruluşu işlemlerinin tamamlandığı açıkladı.

Havayolu şirketinin konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, “08.12.2025 tarihli özel durum açıklamamız doğrultusunda Smartwings Grubu pay alımını gerçekleştirmek için Hollanda'da yeni bir bağlı şirket kuruluşu işlemleri tamamlanmış olup yüzde 100 şirketimiz iştiraki Pegasus Europe B.V. kuruluş işlemleri 10.12.2025 ve tescil işlemleri 11.12.2025 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır” denildi.