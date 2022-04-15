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Ekonomi Havacılıkta iş birliğini ileriye taşıyacak görüşme
Ekonomi

Havacılıkta iş birliğini ileriye taşıyacak görüşme

Azerbaycan kurumlarından AZANS’ın Hava Trafik Kontrol Direktörü Farhan Guliyev, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin’le görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 21:46:00 -
Havacılıkta iş birliğini ileriye taşıyacak görüşme

Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan’ın hava sahalarında uçuş emniyetinin sağlanması, seyrüsefer hizmetlerinin kalitesinin artırılması için karşılıklı adım atılması kararlaştırıldı. Ayrıca uçuşlar için uygulanan yol ücretleri, DHMİ ATM Ar-Ge projeleri, seyrüsefer ve havacılık muhaberesine yönelik elektronik sistemlerin yanı sıra temel ile ileri düzey hava trafik kontrolörleri eğitimi konularında iş birliği yapılması kararı alındı. Atılan bu adımlarla yapılacak hava sahası düzenlemeleri ‘Tek Kuşak, Tek Yol Küresel Ulaşım Projesi’nin hayata geçirilmesine önemli katkı sağlayacak.

DHMİ Genel Müdürü Keskin, toplantıda alınan kararlardan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Azerbaycan ile Türkiye arasında en yüksek düzeye ulaşan iyi ilişkilerin sivil havacılık alanında da zirveye taşınmış olmasından gurur duyuyoruz. Derin kültürel ve tarihi bağları, ortak hedeflerin şekillendirdiği mevcut iş birliğini daha da ileri noktalara taşımak için samimi gayretlerimiz devam edecek” dedi.

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