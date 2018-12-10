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Havacılıktaciro 110 milyar TL’ye ulaştı

Dünyada hava yolu ulaşımına talebin en çok arttığı bölgeye yakın bulunan Türkiye'nin sivil havacılık sektörünün 2003 yılında 3 milyar lira olan cirosu, 110 milyar liraya ulaştı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 10:04
Havacılıktaciro 110 milyar TL’ye ulaştı

Türkiye sivil havacılık sektörünün 2003’te 3 milyar lira olan cirosu, 110 milyar liraya ulaştı. Yaklaşık 1,5 milyar insanın uçakla 4 saatte erişebileceği bir coğrafyada yer alan Türkiye, dünyada hava yolu ulaşımına talebin en çok arttığı bölgeye yakın bulunuyor. Hava ulaşımı Türkiye’de ekonomik durum, ilerleyen teknoloji ve artan rekabet sayesinde hızla gelişirken, havacılıkta dünya ortalamasının 3 katına yakın büyüme gerçekleşti.

Dünyada 10’uncu Avrupa’da 4’üncü

Türkiye’de 2003’te 3 milyar lira olan sivil havacılık sektörü cirosu, 110 milyar liraya yükseldi. Hava yolu yolcu sayısında dünyada 10’uncu, Avrupa’da 4’üncü sırada yer alan Türkiye’de, 2003’ten bugüne sürdürülen politikalar sonucunda hava yolu şirketlerinin uçak sayısı yüzde 220, koltuk kapasitesi yüzde 254, kargo kapasitesi yüzde 449 arttı; yurt içinde ve dışında uçulan nokta sayısı 351’ye ulaştı. Sektörde istihdam edilen kişi sayısı 196 bin 41’e çıktı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 10:04
  1. sivil havacılık sektörü
  2. ciro
  3. Hava yolu yolcu sayısı

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