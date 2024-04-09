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Teknoloji Havacılık tutkunu öğrenciler kendi uçakları ile teknofest’e katılacak
Teknoloji

Havacılık tutkunu öğrenciler kendi uçakları ile teknofest’e katılacak

Yeniakit Publisher
2024-04-09 11:40:00 -
Havacılık tutkunu öğrenciler kendi uçakları ile teknofest’e katılacak

Tekirdağ Çerkezköy Veliköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin havacılık tutkunu öğrencileri TEKNOFEST hayaliyle yatıp kalkıyor.

Okul Müdürü Osman Çelik, seçtikleri 10 öğrenciye model uçak yapımı ve havacılıkla ilgili eğitimler verdiklerini belirterek, eğitimlerin ardından öğrencilerin kendi uçak ve helikopterini tasarlayabilecek yetkinliği kazandığını ifade etti.

Tasarladıkları uçağın yük bırakma, kamera taşıma ve kargo taşıma gibi görevleri yerine getirebildiğini aktaran Çelik, uçağa yeni modüller sayesinde farklı görevler yüklenebildiğini kaydetti. Çelik, öğrencilerin tasarladığı uçakla TEKNOFEST'te iddialı olduklarını söyledi.

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