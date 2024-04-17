Havacılık sanayisinde 20 milyar dolarlık buluşma

Türk Hava Yollarının Airbus ile yaptığı 355 uçaklık alım anlaşmasının ardından Türk havacılık sanayisinde oluşması beklenen 20 milyar dolarlık iş payı için taraflar başlayacak Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) etkinliğinde bir araya gelecek.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) ev sahipliğinde bugün başlayacak ve 3 gün sürecek 6. ICDDA, ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.

Askeri ve sivil, savunma, havacılık ve uzay alanlarında faaliyet gösteren ana sanayi ve KOBİ firmalarına yeni pazarlar bulmak, iş fırsatları yakalamak ve ortaklıklar kurmak için yardım etmeyi hedefleyen ICDDA, bu yıl yaklaşık 40 ülkeden katılımcıyı ağırlayacak.

Katılımcılar etkinlik boyunca çeşitli konferans ve seminerlere katılacak ve firma düzeyinde birebir iş görüşmeleri gerçekleştirebilecek. Ana sanayi şirketleri ve KOBİ'ler arasında B2B (şirketler arasında) görüşmeler için binlerce kayıtlı randevu oluşturuldu.

Etkinliğin açılışında OSSA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yarsan, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç konuşacak.

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"Uluslararası Havacılık ve Uzay Sektöründe KOBİ'lerin Yeri" başlıklı oturum ise havacılık ve uzay sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ'lerini ulusal ve uluslararası ana oyuncularla bir araya getirecek. Airbus Uluslararası İş Birliği Kıdemli Direktörü Thierry Ader, Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, Leonardo Türkiye Genel Müdürü Paolo Maria Sebastiani, THY Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukcu, TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel, ulusal ve uluslararası alanda sektörlerine liderlik eden şirketlerin KOBİ'lere bakışına ilişkin değerlendirmeler yapacak.

Hedef yerli payını artırmak

ICDDA, THY'nin 355 adet yeni nesil uçak için Airbus firmasıyla anlaşmasının ardından yapılan en kapsamlı havacılık sanayisi buluşması olarak dikkati çekiyor.

Yaklaşık 70 milyar dolarlık uçak siparişinin Türk firmaları için 20 milyar dolarlık iş hacmi oluşturması beklenirken OSSA, 300'e yakın üyesi ve zengin OSTİM ekosistemiyle bu payı daha da artırmayı amaçlıyor.

Airbus'ın Türkiye'de gövde parçalarından yakıt depolarına, kanatçıklardan perçinlere ve elektrik kablo tesisatlarına kadar çeşitli ürünler üreten, farklı büyüklükte 17 tedarikçisi bulunuyor.

Etkinlik kapsamında OSSA ve üyeleri, THY ve Airbus heyetleriyle çeşitli düzeylerde görüşmeler gerçekleştirecek.

Savunma yeteneklerinden küresel teknolojik fırsatlar

Etkinliğin "Sürdürülebilirlik İçin Tedarik Zinciri Yönetiminin İhracata Etkisi" başlıklı oturumda ise ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TEI, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) şirketlerinden üst düzey yöneticiler, KOBİ'lerin tedarik zincirlerindeki yerine ve beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

"Stratejik Sınırlar: Savunma Yeteneklerini Küresel Teknoloji Fırsatlarına Dönüştürmek" başlıklı oturumda ise uluslararası kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin sunumlarıyla işbirliği olanakları ele alınacak.

ICDDA kapsamında havacılık sanayisine yönelik TUSAŞ tarafından da bir dizi seminer gerçekleştirilecek. Ayrıca TUSAŞ'a bir teknik gezi düzenlenecek.