Havaalanında ilginç anlar! Beşiktaş'ın yeni transferini Fenerbahçeli taraftar karşıladı Dün gece İstanbul’a gelen Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou’ya, o sırada havaalanında bulunan birinin ‘Fenerbahçe oley’ diye bağırması dikkat çekti.

Beşiktaş'ın Tottenham'dan kadrosuna kattığı Fransız sol kanat oyuncusu Kevin N'Koudou siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalamak için dün gece İstanbul'a geldi. ‘Fenerbahçe oley’ Gece geç saatlerde havaalanına inen 24 yaşındaki oyuncuyu siyah-beyazlı taraftarlar karşılamaya gelmedi. Özellikle yabancı oyuncuları büyük kalabalıklar halinde sevgi seli içinde karşılayan Beşiktaş taraftarları N'Koudou'yu yalnız bırakırken, oyuncunun geldiği anlarda ilginç bir olay yaşandı. N'Koudou'nun Beşiktaş yöneticileriyle havaalanından ayrıldığı esnada orada bulunan bir Fenerbahçe taraftarı, "Fenerbahçe oley" şeklinde tezahürat yaptı.

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