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Gündem Havaalanı polisini şoke eden olay
Gündem

Havaalanı polisini şoke eden olay

Yeniakit Publisher
2024-01-22 18:23:00 -

Bursa'nın Yenişehir İlçesindeki DHM Yenişehir Havaalanı'nda X Ray cihazından geçerken uyarı veren 6 yaşındaki çocuğun çantasından çıkan silahlar polisi şok etti.

Edinilen bilgiye göre, babaannesi ve dedesini kutsal topraklara Umre yolculuğu için uğurlamaya Yenişehir Havaalanı'na gelen 6 yaşındaki Selim Köse, sırtındaki çantasını X Ray cihazına koyup geçiş yaptı.

Röntgeni çekilen çantanın içerisindeki silahları farkeden polis sistemi durdurup çantayı gözetim altına aldı. Çanta açıldığında içerisindeki silahların oyuncak olduğunu anlayan görevliler küçük çocuk ile birlikte uzun süre güldüler.

Silahlarını polise gösteren küçük Selim bir süre polis amcalarıyla oynayıp daha sonra yakınlarını yolcu etti.

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