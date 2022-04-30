  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hava ulaşımına sis engeli: Bazı seferler iptal edildi!
Gündem

Hava ulaşımına sis engeli: Bazı seferler iptal edildi!

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 01:37:00 -
Hava ulaşımına sis engeli: Bazı seferler iptal edildi!

Kentte akşam başlayan ve etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu.

Sis nedeniyle bazı hava yolu şirketlerinin Trabzon'dan Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan seferleri iptal edildi, Trabzon'a gelen bazı uçaklar da Samsun Çarşamba Havalimanı ile Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendirildi. Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay