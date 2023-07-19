Hava sıcaklıkları daha da artacak! Ölümcül sıcaklar geliyor!

Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Hakkâri ve Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

Halen batı ve güney bölgelerde etkili olan sıcak hava dalgasının, bugünden itibaren tüm yurtta etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. (İLKHA)

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