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Hava sıcaklığı 4 derece daha yükselecek

Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmeye göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak.

24 Nisan 2018 Salı 09:32
Hava sıcaklığı 4 derece daha yükselecek

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla’nın ve Antalya’nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ile gece saatlerinde Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara’nın batısı ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kuzey ve batı çevreleri parçalı bulutlu 24

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28

Adana: Az bulutlu ve açık 28

Antalya: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu, öğleden sonra parçalı yer yer çok bulutlu 16

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 09:32
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Muğla
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Erzurum
  7. Diyarbakır
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Adana
  11. Meteoroloji
  12. hava durumu
  13. istanbul
  14. ankara
  15. izmir

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