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Gündem Uçakta slogan atan muhaliflere bakan Nebati'den cevap
Gündem

Uçakta slogan atan muhaliflere bakan Nebati'den cevap

Yeniakit Publisher
2023-05-29 22:50:00 - 2023-05-29 22:51:54

Pazar günü yapılan 2. tur seçimiyle birlikte, sandıktan galip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı.

Muhalefette ise seçimin sorumlusu aranırken, sonuçları kabul edemeyenler de yok değil.

"Hak, hukuk, adalet" sloganları attılar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bulunduğu, THY'nin Ankara - İstanbul uçağı hava şartları sebepli rötar yapınca, bakan Nebati'den dolayı beklediğini sanan yolcular ile bakan arasında tartışma yaşandı.

Yolcular arasında bulunan muhalifler "Hak, hukuk, adalet" diye slogan attılar.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, hazmedin kardeşim"

Duruma tepki gösteren Bakan Nebati ise, "AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, hazmedin kardeşim." dedi.

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