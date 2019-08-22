Hava parası tarih oldu, mağazalar bir bir doldu

Akit Ekonomi

Büyükşehirlerin can damarı olan caddelerde yer alan mağazaların kiralarındaki gerileme, en çok franchise veren markalara yaradı. Birçoğu Türk menşeili olan markalar, imzaladıkları sözleşmelerle caddelerin yeniden canlanmasında rol oynuyor. Sektör temsilcileri, kira giderlerinin son iki yıldır düştüğünü belirterek, birçok noktada hava parası uygulamasının son bulduğunu dile getirdi.

İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde kentsel dönüşüm, alt yapı çalışmalarının devam ettiği büyük caddelerde küçük esnafın yerini düşük kira bedellerini fırsat olarak gören markalı mağazalar almaya başladı. Özellikle bu yıl İstanbul’da trendi artan franchise mağazacılık anlayışına bağlı olarak caddelere yönelmede bir yükseliş yaşanıyor. Başta gıda olmak üzere eğitim, sağlık ve aksesuar alanlarında hizmet veren şirketler; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir ve Bursa’da kiralık cadde mağaza yerleri arıyor.

Öne çıkan semtler

Franchise markaların en çok rağbet gösterdiği şehirlerin başında İstanbul yer alıyor. Semtler arasında ise Beyoğlu, Bağdat Caddesi, Nişantaşı, Etiler ve Bahariye öne çıkarken; turist yoğunluğun yaşandığı Sultanahmet, Boğaz hattı, Bebek, Maslak, Bakırköy, Bahçeşehir, Ümraniye ve Karaköy gibi semtler de yatırımcıların gözdesi haline geldi.

Cafe işletmeleri gözde

Cadde üzerlerinde öne çıkan işletmecilik modelinde kafe ve restoran konseptleri öne çıkıyor. Hızlı tüketime dayalı mekânlar da yeni neslin tercih ettiği adresler oluyor. Bu ilgi cirolara da olumlu yansıyor. Restoran ve kafeler için kiralık yer arayan işletmeciler ise bahçeli ve açık alanlı mekânları tercih ediyor. AVM ortamlarından kaçıp havadar yerlerde nefeslenmek isteyenlerin tercih ettiği bu mekânlarda marka değeri olan bir şirketin franchise’i olmak ise 100 bin liradan başlıyor.