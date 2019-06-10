Hava Modelciliği IMAC Kupası - Türkiye'nin ilk kez katılım sağladığı turnuvada, milli sporculardan Burak Seül birinci, Serdar Salta ise ikinci oldu



ANKARA (AA) - İtalya'da düzenlenen Hava Modelciliği IMAC Kupası sona erdi. Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16 ülkeden 78 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, milli sporcular ilk kez katılım sağladı. Caorle kentindeki organizasyonda, sportsman kategorisinde milli sporcu Burak Seül birinci, Serdar Salta da ikinci oldu. Aynı kategoride mücadele eden Serhad Eken ise beşinci sırada yer aldı.



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