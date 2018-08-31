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Hava Kuvvetlerine operasyon! 22 gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 6'sı eski pilot olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

31 Ağustos 2018 Cuma 09:39
Hava Kuvvetlerine operasyon! 22 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 18 üsteğmen ve 4 teğmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sının eski pilot olduğu belirtildi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında zanlıların yakalanması için Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 ilde operasyon düzenledi.

Şu ana kadar 8 şüphelinin gözaltına alındığı, zanlıların ifade işlemleri için Ankara'ya getirileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 09:39
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