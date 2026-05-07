Hava Isınıyor: Sıcaklık 5 Derece Birden Artacak
Eskişehir ve çevresinde son günlerde düşük seyreden hava sıcaklıkları, bugünden itibaren yükselişe geçiyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün paylaştığı verilere göre, bölge genelinde sıcaklıklarda 3 ila 5 derece arasında bir artış yaşanması bekleniyor.
7 Mayıs 2026 Perşembe günü için yapılan değerlendirmelere göre, Eskişehir genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıklarının artmasına karşın, gece sıcaklıklarında önemli bir değişim öngörülmüyor.
- Sıcaklık Artışı: 3 - 5 Derece
- Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette.
- Meteorolojik Uyarı: Şu an için bölge genelinde herhangi bir olumsuz hava koşulu uyarısı bulunmuyor.
En Sıcak İlçeler: Sarıcakaya ve Mihalgazi
İl genelinde sıcaklıklar yükselirken, Eskişehir’in en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşacak noktaları yine değişmedi. Meteorolojik tahminlere göre günün en yüksek sıcaklıkları 24 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde ölçülecek.
Kent merkezinde ve diğer ilçelerde de sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaşmasıyla birlikte, Eskişehirlilerin son günlerdeki serin havadan sonra daha sıcak bir güne merhaba demesi bekleniyor.