Hava Isınıyor: Sıcaklık 5 Derece Birden Artacak

7 Mayıs 2026 Perşembe günü için yapılan değerlendirmelere göre, Eskişehir genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıklarının artmasına karşın, gece sıcaklıklarında önemli bir değişim öngörülmüyor.

Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette.

Kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette. Meteorolojik Uyarı: Şu an için bölge genelinde herhangi bir olumsuz hava koşulu uyarısı bulunmuyor.

En Sıcak İlçeler: Sarıcakaya ve Mihalgazi

İl genelinde sıcaklıklar yükselirken, Eskişehir’in en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşacak noktaları yine değişmedi. Meteorolojik tahminlere göre günün en yüksek sıcaklıkları 24 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde ölçülecek.

Kent merkezinde ve diğer ilçelerde de sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaşmasıyla birlikte, Eskişehirlilerin son günlerdeki serin havadan sonra daha sıcak bir güne merhaba demesi bekleniyor.