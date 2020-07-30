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Siyaset

'Hava gazı' Tuncay Özkan öyle bir rezil oldu ki... Sosyal medyada büyük tepki

Meclis'teki görüşmelerin ardından yasalaşan ‘sosyal medya düzenlemesi’ne şiddetli bir biçimde karşı çıkan CHP’li İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın balonu çabuk söndü. Sosyal medyadan ‘direneceğiz’ şeklinde yazılar yazarak gençleri teşvik etmeye çalışan Özkan’ın 16 saat süren görüşmelere dahi katılmadığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 14:52:00 - 2020-07-30 14:53:02
'Hava gazı' Tuncay Özkan öyle bir rezil oldu ki... Sosyal medyada büyük tepki

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzaladığı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi.

Yaklaşık 16 saat süren görüşmeler ardından yasalaşan teklife muhalefetten ilginç tepkiler gelmeye başladı. Bunlardan biri de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Millyetvekili Tuncay Özkan oldu.

"Direneceğiz" kelimesi boş çıktı

Özkan, kabul edilerek yasalaşan kanun teklifi öncesi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Sosyal medyayı sansürleyecek düzenlemeye karşı öncelikle gençleri ve bütün kullanıcıları özgürlüklerini savunmaya çağırıyoruz. İfade özgürlüğünü ortadan kaldıracak bu düzenlemeye karşı bütün mecralarda kullanıcılar özgürlüklerini savunmalıdır. Sonuna kadar direneceğiz!" yazmıştı.

Sosyal medya tepkili

Twitter üzerinden 'direneceğiz' şeklinde açıklama yapan Özkan'ın 16 saat süren görüşmelere dahi katılmadığı ortaya çıktı. 'Gençleri ve bütün kullanıcıları özgürlüklerini savunmaya çağırıyoruz' şeklinde ifadeler kullanan Özkan'ın teklif sırasında görüşmelere katılmadığı ortaya çıkınca sosyal medya üzerinden tepki yağdı.

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