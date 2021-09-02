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Siyaset Hava durumu raporu gibi seçim tahmini! CHP’de 11 kış geçiren Kılıçdaroğlu'na 12. kış vaadi
Siyaset

Hava durumu raporu gibi seçim tahmini! CHP’de 11 kış geçiren Kılıçdaroğlu'na 12. kış vaadi

SODEV Başkanı Ertan Aksoy, PKK sevici Merdan Yanardağ'ın yönetimindeki Tele1'de 'hava durumu tahmini' gibi bir tahminlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 20:19:00 - 2021-09-02 20:59:32

Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesiyle algı operasyonuna soyunan muhalif kesim, CHP genel başkanlık koltuğundan kalkmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta 12. kış vaadinde bulundu.

PKK sevici Merdan Yanardağ'ın yönetimindeki Tele1'de SODEV Başkanı Ertan Aksoy dikkat çeken 'sallamasyonlar'da bulundu. Aksoy, AK Parti oylarında daha da düşüş olacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesiyle ilgili açıklamasının yorumlayan Aksoy, kış aylarında Cumhur İttifakı oylarında ciddi anlamda bir düşüş olacağını söyledi.

Aksoy “Kış aylarında AK Parti’nin de MHP’nin de oylarında düşüş olacak. O yüzden yüzde 7 baraj da kesin değil.” ifadelerinde bulundu.

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