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Yaşam Hava durumu İstanbul
Yaşam

Hava durumu İstanbul

İstanbul bugün hava nasıl olacak? Son günlerde yurdun pek çok bölgesinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. İstanbul’da yaşayanlar da yeni günde kendilerini nasıl bir havanın beklediğini merak ediyor. İstanbul hava durumu 7 Temmuz

Yeniakit Publisher
2021-07-07 08:51:00 -
Hava durumu İstanbul

İstanbullular son günlerde güneşin yüzüne hasret kaldı. Bu sebeple yağışların kaç gün daha süreceği merak ediliyor.

Hava durumu İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağışların bölge genelinde yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi

Sakarya ve Kocaeli

Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

İstanbul’da da cumartesi gününe kadar yağışlı hava etkisini sürdürecek.

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