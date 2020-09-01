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Yaşam Hava durumu İstanbul
Yaşam

Hava durumu İstanbul

İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul’da hava sıcaklıkları artacak mı? İstanbul Eylül ayı hava durumu ve ayrıntılar…

Yeniakit Publisher
2020-09-01 22:41:00 -
Hava durumu İstanbul

Hava durumu İstanbul, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları kapsamında takip ediliyor. Ülke genelinde sıcak havalar etkisini artırmaya devam ederken, Sivas'ta hava sıcaklığı 42 dereceye yükseldi. Karabük'te ise sıcaklıklar 40 dereyi gösterdi. Meteoroloji'nin değerlendirmelere göre, önümüzdeki günlerde Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bildirildi.

 

İstanbul 5 günlük hava durumu

 

Meteoroloji hava durumu İstanbul tahminleri, günlük olarak yayınlanıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bildirildi.

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