Hava durumu İstanbul, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları kapsamında takip ediliyor. Ülke genelinde sıcak havalar etkisini artırmaya devam ederken, Sivas'ta hava sıcaklığı 42 dereceye yükseldi. Karabük'te ise sıcaklıklar 40 dereyi gösterdi. Meteoroloji'nin değerlendirmelere göre, önümüzdeki günlerde Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bildirildi.

İstanbul 5 günlük hava durumu

Meteoroloji hava durumu İstanbul tahminleri, günlük olarak yayınlanıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bildirildi.