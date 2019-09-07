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Hava durumu için meteoroloji saat verdi!

Meteoroloji Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, İstanbul'da Avrupa yakasının kuzey ve Kırklareli’nin doğu ilçelerinde yarın Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da ise bugün için sağanak uyarısı yaptı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 20:22
Hava durumu için meteoroloji saat verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın saat 06.00'ya kadar, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak öngörülüyor.

Muhtemel sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL DA LİSTEDE

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, İstanbul'da Avrupa yakasının kuzey ve Kırklareli’nin doğu ilçelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri, parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, İstanbul’da Avrupa yakasının kuzey ve Kırklareli’nin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'DA 5 İLDE

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık Tunceli'de 32, Erzincan'da 31, Iğdır'da 30, Ağrı'da 30, Erzurum'da 26, Kars'ta 25, Ardahan'da 23 derece olacak. 

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 20:22
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Van
  4. Tunceli
  5. Rize
  6. Kırklareli
  7. Kars
  8. İstanbul
  9. Hakkari
  10. Erzurum
  11. Erzincan
  12. Artvin
  13. Ağrı
  14. Hava durumu
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