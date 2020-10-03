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Aktüel Hava durumu Bursa
Aktüel

Hava durumu Bursa

Bursa'da hava nasıl? | Vatandaşlar yaşadıkları şehirlerin ya da ziyaret edecekleri bölgenin hava durumunun nasıl olduğunu merak ediyor. Bursa’da hava kaç derece? | Bugün yağmur yağacak mı Bursa | Bursa anlık hava durumu.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 15:57:00 -
Hava durumu Bursa

Bugün hava nasıl olacak? | Yeni güne başlamadan önce ya da seyahat planlamadan önce pek çok kişi hava durumuna göz atmayı tercih eder. Bursa hava durumu da sık sık internette araştırılıyor. Peki, Bursa’da bugün hava nasıl?

Hava durumu Bursa

Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesi ve uygulamasından il il, ilçe ilçe anlık, günlük hava tahminine ulaşmanız mümkün. Bursa'da son bir hafta mevsim normallerinden seyrediyor.

BURSA HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Bursa anlık hava durumu

MGM internet sitesinden Bursa’nın anlık, saatlik hava durumuna ulaşmanız mümkün. Ayrıca pek çok internet sitesi ve uygulamalarla hem Türkiye hem de başka ülkelere ait hava tahmin raporlarına ulaşmanız mümkün.

Bursa 7 günlük hava durumu

MGM internet sitesi 5 günlük hava tahmin raporunu yayınlıyor. 7 günlük, 15 günlük gibi uzun süreli hava tahmin raporu yayınlayan siteler mevcut. Ancak uzun bir sürecin verildiği raporlar çoğu zaman güvenilir olmuyor. Çünkü ani hava değişimleri tahminlerin değişmesine yol açıyor.

Bursa 30 günlük hava durumu

Belirttiğimiz gibi birçok site uzun vadeli hava tahmin raporlarını paylaşıyor. Ayrıca bazı sitelerde hava sıcaklığının geçen yıl aynı dönemde nasıl seyrettiği de yer alıyor. Böylelikle gelecek süreçle ilgili havanın nasıl seyredebileceğine dair kafanızda bir şeyler şekillenebilir.

En iyi hava durumu uygulaması indir

Birçok kişi en doğru tahmini veren, kullanımı kolay hava durumu uygulamalarını mobil cihazlarına yüklemek istiyor. Play Store ve App Store’da pek çok hava durumu uygulaması bulunuyor. Kullanıcı yorumlarını değerlendirerek uygulama mağazalarından hava tahmin programlarından birini indirebilirsiniz.

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