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Gündem Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji kar var mı, yağmur yağacak mı?
Gündem

Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji kar var mı, yağmur yağacak mı?

Meteorolojinin açıkladığı son dakika bilgilerine göre, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege dışında yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı iller için kar bazı iller için ise şiddetli yağış ve sel uyarısında bulundu. Peki hava durumu bugün nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-01 08:29:00 - 2021-02-01 08:30:15
Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji kar var mı, yağmur yağacak mı?

Meteoroloji tarafından yayımlanan son verilere göre haftanın ilk üç günü belli bölgelerde sağanak yağış etkili olacak. Marmara ve Ege kıyı bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Perşembe ve cuma günü ise yurt genelinde sıcak hava etkili olacak. Hafta genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Pazartesi günü başta İstanbul olmak üzere kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Çanakkale, Antalya'da sağanak yağış etkili olacak. Ankara'da ise güneşli bir hava var. Yurt genelinde kar yağışı beklenmiyor.

Meteoroloji yağmur yağacak mı?

Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu ve Doğu Akdeniz'de çok kuvvetli, Hatay il genelinde yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji sel eve su baskınlara karşı uyardı. 

Kar nereye yağacak?

Akşam saatlerinden sonra Adana'nın kuzeyinin yüksekleri, Sivas, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile gece saatlerinden sonra Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş çevreleri ile Diyarbakır'ın yükseklerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Buna göre ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji’nin uyardığı iller hangileri?

Öte yandan Meteoroloji'nin uyarı haritasında 50 kent için sarı renkli uyarı verildi. Bu şehirler arasında; Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Amasya, Artvin, Aydın, Bilecik, Bolu, Balıkesir, Bingöl, Bilecik, Bursa, Çorum, Çanakkale, Denizli, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Rize, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Bayburt, Bartın, Yalova, Osmaniye, Karabük ve Düzce yer aldı.Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır, Elazığ ve Adıyaman için de turuncu kodlu uyarı verildi.

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