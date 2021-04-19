Hava durumu bugün nasıl olacak? Hava güneşli mi yağmurlu mu? Meteoroloji hava durumu
Meteoroloji hava durumu son durum bilgileri merak ediliyor. Nisan ayı, bereket ayı olarak da kabul görmekte halk arasında. Zira nisan yağmurları Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) de buyurduğu gibi tam bir şifa kaynağı. Binbir çeşit nebatat nisan yağmurlarıyla filizlenmekte, hayat bulmakta. Nisan yağmurları Ramazan ayında da yeryüzünü şereflendirmeye devam ediyor. Hava durumunu merak edenler Meteoroloji hava durumu tahmini raporlarını araştırıyor. Peki hava nasıl olacak? Bugun hava nasıl? Buğün yağmur var mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu son bilgileri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıya göre, bugün başlayıp yarın sabah saatlerine kadar ülkenin kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların, Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu bilgileri.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat), Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.
Fırtına nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli davranılması gerekiyor. Kuvvetli yağış alacak bölgelerde meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli hareket edilmesi önem taşıyor.
İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya hava durumu
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin doğusunda, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya ile gece Trakya'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağı öngörülüyor.
Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray hava durumu
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da hızı saatte 40 ila 70 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar bekleniyor.